Une famille de Charente-Maritime accueille une orpheline ukrainienne pour les fêtes

Un couple installé au nord de La Rochelle vient de fêter Noël avec Maryna, 7 ans, une orpheline ukrainienne originaire d'une ville près de Tchernobyl. A travers ce parrainage, Nadia et Jacques espèrent lui apporter un peu de chaleur, loin des conditions difficiles en Ukraine l'hiver.

C'est ce qu'on appelle une belle histoire de Noël : un couple de Charente-Maritime vient d'accueillir pour les fêtes une petite orpheline ukrainienne âgée de 7 ans. Cette famille installée à Andilly au nord de La Rochelle veut faire vivre à Maryna un séjour inoubliable dans notre région.

REPORTAGE CLEMENT LACATON/FRANCE BLEU LA ROCHELLE Partager le son sur : Copier

Maryna, 7 ans, est accueillie chez un couple de Charente-Maritime pendant la période des fêtes. © Radio France - Clément Lacaton

Et cette belle histoire de Noël commence l'an dernier, hasard ou non, sur un... marché de Noël. Nadia et Jacques tombent sur un stand d'objets artisanaux venus d'Ukraine. Ils décident alors de parrainer un enfant. Et c'est ainsi qu'il y a quelques jours, ils ont découvert le regard timide mais malicieux de Maryna à l'aéroport de Roissy. Cette petite fille n'a jamais vu la mer et, en témoigne son regard au pied du sapin, il s'agit de son premier Noël.

Dans les écoles ils n'ont ni eau chaude ni chauffage. Quand je lui ai mis ses habits sur le radiateur pour qu'ils soient chauds, elle était émerveillée."

Maryna, 7 ans, est accueillie chez un couple de Charente-Maritime pendant la période des fêtes. © Radio France - Clément Lacaton

La magie de Noël lui fait oublier les conditions de vie difficiles pour les orphelins ukrainiens l'hiver : "Dans les écoles ils n'ont ni eau chaude ni chauffage, explique Nadia. C'est pour ça que les écoles sont fermées, parce qu'il fait très très froid. Quand je lui ai mis ses habits sur le radiateur pour qu'ils soient chauds, elle était émerveillée." Un premier Noël inoubliable pour elle : "Voir les yeux de Maryna s'ouvrir en grand c'est le plus beau des cadeaux, se réjouit Nadia, qui espère "lui donner plein de rêves parce que je crois beaucoup en l'esprit de Noël." A travers l'ouverture des cadeaux bien sûr, mais aussi un spectacle de magie, un tour dans une grande roue, sans oublier... l'horizon.

Appel à la générosité

"Ce sera la première fois qu'elle verra la mer, ça risque d'être quelque chose d'important", s'émeut Jacques. Mi-janvier, Maryna rentrera chez elle. Si elle le souhaite, elle pourra revenir ici l'été prochain. Avec à l'horizon aussi peut-être, une adoption, à sa majorité, pour faire ses études en France. Dans doute le plus beau des cadeaux au pied du sapin.

Maryna, 7 ans, est accueillie chez un couple de Charente-Maritime pendant la période des fêtes. © Radio France - Clément Lacaton

Le couple lance un appel à la générosité. Nadia et Jacques ont peu de moyens : ils sont donc à la recherche de vêtements et de jouets pour Maryna, ou d'entrées dans des musées et parcs de loisirs. Ils cherchent aussi l'adresse d'un dentiste qui pourrait examiner la petite fille en consultation gratuite.

Infos pratiques :

Si vous souhaitez aider la petite Maryna, vous pouvez nous appeler au standard de France Bleu (05.46.35.17.17). Nous transmettrons vos dons et vos messages !