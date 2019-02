Une page se tourne avec la fin du bottin en Mayenne

Melleray-la-Vallée, Lassay-les-Châteaux, France

Vous avez peut-être reçu votre bottin 2019. Et la première de couverture est explicite : c'est la dernière fois que l'annuaire téléphonique, dans sa version historique, sera distribué dans le département. En 2020, les Pages Blanche et les Pages Jaunes ne seront disponibles que sur internet. C'est la conséquence de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite "Loi Macron" votée en 2015 .Ce texte stipule en effet que France Télécom et La Poste ne sont plus dans l'obligation de distribuer une version papier de l'annuaire téléphonique. 17 départements sont concernés comme les Bouches-du-Rhône et de la Gironde.

Sur la première de couverture du bottin : un message annonçant sa future disparition © Radio France - Martin Cotta

En Mayenne c'est un coup dur. Un service en moins dans un département rural. À Melleray-la-Vallée, commune de 120 habitants, l'annuaire téléphonique papier est un outil essentiel. "Je n'ai pas internet, rien. Ça ne m'arrange pas du tout, c'est ma seule issue de secours si je veux joindre quelqu'un" explique Louis 75 ans. "Je ne comprends pas pourquoi on supprime cet annuaire qui nous était très utile" grogne l'habitant.

À 75 ans, Louis est donc contraint de se familiariser prochainement avec un ordinateur. "On n’a pas trempé là-dedans nous [les anciens, ndlr]. Je cherche donc quelqu'un qui puisse me donner des cours pour internet. Il faut s'y mettre obligatoirement !" renchérit ce retraité. Dans certains secteurs du Nord-Mayenne, internet a ses limites car la couverture est mauvaise. Tout comme le téléphone d'ailleurs. L'annuaire a été créé en France à la fin du 19e siècle. Il fait presque partie du patrimoine pour Camille, un septuagénaire du village. "Moi je regarde les Pages Jaunes et Blanches pour voir s'il y a de nouveaux habitants sur la commune. Et puis ça fait lire. Si on supprime tous les journaux ...." déclare l'habitant. En France, chaque année près de 21 millions d'annuaires téléphoniques en papier étaient distribués.