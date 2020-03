Une palette d'eau minérale ou 36 kilos de pâtes : ces consommateurs qui prennent peur du coronavirus

En pleine épidémie de Covid-19, certains consommateurs préfèrent éviter de fréquenter les magasins. Ils sont de plus en plus nombreux à passer commande sur internet. Le "drive" a progressé de 35% dans les magasins U d'après le porte-parole de l'enseigne. Certains clients tentent de faire des stocks.

Des comportements parfois irrationnels. La crise du coronavirus se ressent dans la grande distribution, explique le porte-parole du groupement Système U Thierry Desouche mercredi sur France Bleu Paris. Les magasins de l'enseigne (Super U, Hyper U...) constatent ces dernières semaines "un surcroît d'intérêt pour le drive, qui permet de commander depuis chez soi et de venir récupérer ses articles sur le parking. Cela rassure les consommateurs qui ont peur d'être contaminés. Sur l'ensemble du territoire, on est à peu près à 35% de commandes supplémentaires, et la livraison à domicile fonctionne très bien aussi."

Un phénomène qui avait été anticipé, ce qui fait que les stocks de produits de première nécessité sont suffisants pour approvisionner les rayons. "Le niveau 3 va peut-être ranimer certaines craintes, mais je ne pense pas que nous risquons un afflux comparable à celui du début de la crise."

Commandes insolites

Le porte-parole des magasins U s'amuse de certaines demandes disproportionnées, comme cette femme qui a voulu se faire livrer une palette entière de bouteilles d'eau minérale, ou cette commande de 36 paquets d'un kilo de pâtes. "Certains consommateurs sont parfois très inquiets, on le voit dans les commandes. Dans ces cas-là, on fait une restriction" précise Thierry Desouche.