Une palissade "Chez Mialet" par mesure de sécurité qui passe mal auprès de l'association

Du Rififi à Mialet, autour d'une palissade de 1,80 mètres de haut installée par la mairie du village cévenol - 640 habitants - dans la cour de l'épicerie associative "Chez Mialet". Un lieu associatif installé là depuis une quinzaine d'années - là où il n'y a aucun commerce - et qui voit passer de nombreuses personnes, clientèle locale, touristes ou randonneurs. Un mur de la honte disent ses détracteurs, le respect des normes exigées par la commission de sécurité répond la mairie confirmées par la sous-préfecture d'Alès.

Une cour qui passe de 300 m2 à 60 m2 devant les locaux de l'association. © Radio France - L Labastrou

Une mise en conformité pour éviter une fermeture administrative

Un rififi quasi consubstantiel à Mialet, on s'est empaillé pour un rond point à l'entrée du village qui verra bien le jour, cette fois une barrière en bois, le mur de la honte disent les opposants qui déclenche un sacré ramdam qui fait réagir David, récent Mialétain : "c'est incroyable, ce lieu ouvert, qui se referme". Epicerie, bar, un arrêt convivial pour les marcheuses comme Laurence, randonneuse venue des Charentes : "S'il n'y avait pas ce confinement on pourrait mieux respirer et davantage la vue qu'on apprécie dans ce village en y arrivant et en partant".

La décision semble irrévocable, "une nécessité d'appliquer la loi" dit le maire Jack Verriez, qui prend mal "d'être vu comme un petit dictateur alors qu'il n'y a pas d'autres choix". Une installation obligatoire à Mialet dit le maire Jack Verriez pour éviter une fermeture administrative.

Jack Verriez, maire de Mialet (Gard). © Radio France - L Labastrou

Vue sur cour à Mialet désormais inaccessible. © Radio France - L Labastrou

La palissade est réversible espère le PCF Cévennes

4.000€ pour une palissade et une seconde issue de secours explique la mairie, "pas négligeable" nous explique-t-on, mais rien à coté des frais d'eau, d'électricité et le loyer à la charge de la commune depuis 20008. Des frais qui seront désormais à la charge de l'association. Comment s'y opposer ? "Une mise en sécurité pour quel danger" s'énerve Yves. "Un décision totalement idiote". Controverse et politique ne sont jamais éloignés à Mialet. Même le parti communiste s'en mêle estimant que "la palissade est réversible". Mur de la honte pour en parler : "c'est la décision du maire qui l'est".

