Une panne chez Free perturbe les réseaux mobile et internet dans les Landes

Une panne affecte le réseau mobile et internet de Free dans les Landes, dans les secteurs de Mont-de-Marsan et de Tartas, annonce ce jeudi 22 juin l'opérateur. Free fait état d'une "interruption de service d'ordre électrique dû aux intempéries" et assure que ses équipes sont mobilisées pour rétablir le service. La panne concerne les box internet et la téléphonie mobile, avec une interruption totale du réseau, a constaté France Bleu Gascogne.

ⓘ Publicité