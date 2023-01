Une panne d'électricité plonge le port et la vieille ville de Nice dans le noir

Ce mercredi soir, une panne d'électricité au niveau de l'éclairage public a plongé dans le noir plusieurs quartiers de Nice. La vieille ville, le port et plus généralement l'Est de la ville ont en effet manqué d'éclairage en cette soirée de mercredi. Le problème technique a nécessité l'intervention d'agents de la ville mais aussi d'Enedis. En revanche, dans les habitations, le courant n'a pas été coupé.

