Une panne d'électricité à Sousset-les-Pins paralyse 3250 foyers

Une panne d'électricité a privé 3250 foyers d'électricité pendant toute la journée. A 12h47, un incident s'est produit sur une ligne moyenne tension souterraine entre La Mède et Saint-Julien. 2000 foyer à Sousset-les-Pins, 1250 à La Couronne et quelques maisons à Carro se retrouvent sans courant.

Michelle habite à Sousset-les-Pins. Elle regrette un peu :

Mon congélateur est plein de plats fait maisons, parce que j'ai souvent de la famille de passage, mais j'ai du tout jeter. Ce soir, on ne va pas regarder la télévision, un livre et au lit, il n'y a rien d'autre à faire ! On a un peu l'impression d'être coupé du monde.