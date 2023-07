Une panne de téléphone fixe depuis fin mars qui irrite du coté de Dions

La colère monte du coté de Dions et alentours. C'est un auditeur qui nous a saisi. Suite à des vols de câble électriques plus de téléphone fixe et depuis le 23 mars. Cet abonné d'orange lors de son dernier contact, ce vendredi, s'est vu signifier que "l'intervention technique n'a pas permis la réparation complète de la panne". "Une nouvelle intervention" - lui explique-t-on - "sera programmée dès que la date sera connue". Et notre auditeurs de conclure "ils n'oublient pas tous les mois la somme correspondant à notre forfait".

