Les appels voix entre Orange et les autres opérateurs sont "fortement" perturbés ce lundi depuis le début de la matinée, à la suite d'un problème technique qui n'a pas encore pu être déterminé. L'incident, qui a débuté en milieu de matinée, perturbe la qualité des appels entre les opérateurs. L'incident touche plusieurs dizaine de milliers d'abonnés, de manière aléatoire.

Les appels entre Orange et tous les autres opérateurs perturbés

"Un incident technique impacte fortement l'interconnexion voix entre Orange et les opérateurs tiers, les équipes techniques sont pleinement mobilisées", a indiqué Orange à l'AFP. Autrement dit, les appels entre Orange et les autres opérateurs sont touchés. "Orange s'excuse pour la gêne occasionnée", a ajouté l'opérateur.

Plusieurs dizaines de milliers d'abonnés impactés

L'incident touche plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, selon Le Parisien, qui précise qu'il y a en fait eu deux pannesdans la journée : la première a débuté à 9h50, pour s’achever à 12h20, avant qu’une seconde panne n’intervienne à 14 heures sans être pour l’instant réparée. Le journal précise qu'aucun incident ne semble avoir affecté l’utilisation d’Internet, que ce soit sur les box ou le mobile.

Toute la France concernée

Un problème sur les infrastructures d'Orange pourrait donc être à l'origine du problème, qui aurait ensuite atteint les autres opérateurs. Downdetector.fr, site spécialisé qui recense les pannes des principaux réseaux, identifie des problèmes chez Orange, Bouygues Télécom, Free et SFR. Toute la France est concernée, et plus particulièrement les régions parisienne, nantaise, lilloise, lyonnaise et marseillaise.

Par ailleurs en Savoie, 15 000 usagers sont touchés par des pannes sur leur réseau ADSL depuis hier dimanche soir, survenue après l'explosion d'un pont.