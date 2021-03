L'antenne de France Bleu Normandie dans le Calvados et l'Orne perturbée par une panne technique samedi matin

Une panne technique nous a empêché de diffuser nos programmes locaux sur l'antenne de France Bleu Normandie dans le Calvados et l'Orne ce samedi matin entre 7h45 et 8h15. Tout est rentré dans l'ordre au bout de 45 minutes.

