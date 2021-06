Une partie de Vannes privée d’eau ce dimanche

Des bouteilles d'eau ont été distribuées aux établissements sanitaires et sociaux et aux habitants des quartiers touchés

Près de 10.000 abonnés, environ un tiers de la ville de Vannes, ont été privés d’eau ce dimanche, suite à la rupture d'une canalisation d'eau, au Liziec, vers 5h du matin. Cette canalisation est la plus importante pour la distribution d’eau potable dans une grande partie de la ville. Le problème a été identifié et des réparations entreprises.

Mais certains quartiers de Vannes (Jaurès/commerce, Limoges, Tohannic, Kercado, Cliscouët, Conleau, cité de l’agriculture, boulevard des îles) ont été privés d’eau une bonne partie de la journée.

Près de 11.000 bouteilles d’eau distribuées

Pour parer au plus urgent, la ville de Vannes a approvisionné en urgence en bouteilles d'eau, les établissements sanitaires et sociaux, type Ehpad. Des bouteilles ont aussi été distribuées dans l’après-midi aux habitants, à Tohannic, Conleau, Cliscouët, et Kercado. En tout, près de 10.000 bouteilles, selon le maire David Robo.

Une fois les réparations effectuées, il faudra éviter de consommer l'eau du robinet jusqu'à lundi, notamment si elle apparaît trouble.