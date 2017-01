Une partie des oiseaux de Spaycific'zoo va être vacciné contre la grippe aviaire

Le spaycific'zoo va faire vacciner une partie de ses oiseaux. Le parc de Spay qui voulait rester ouvert pour la première fois pour l'hiver depuis sa création en 1989 est fermé depuis le 10 décembre dernier. Une décision prise suite à l'arrivée de la grippe aviaire.

Il n'est pas possible de voir les 700 animaux du Spaycific'zoo de Spay près du Mans en ce moment. Le parc qui voulait rester ouvert pendant l'hiver cette année a fermé le 10 décembre dernier. Une décision prise en raison de la grippe aviaire. Plusieurs oiseaux sont désormais confinés et plus de 60 vont être vaccinés dans les prochains jours.

Des oiseaux confinés

Même s'il n'y a pas de cas de grippe aviaire en Sarthe, plusieurs oiseaux du parc sont actuellement confinés dans des volières. Cela concerne notamment les oies, canards, cygnes et aussi les perruches et les perroquets. "De plus, chaque volière est équipée d'un pédiluve" nous dit Emmanuel Lemonier, le directeur de Spaycific'zoo. "Le soigneur passe par le pédiluve quand il rentre, et ressort en mettant aussi les pieds dans le pédiluve de façon à éviter d'amener des agents pathogènes dans les volières. Les soigneurs sont équipés de gants jetables. Ils doivent respecter quelques règles comme laisser sur place les vêtements de travail, les laver régulièrement. En fait, un protocole de règles a été mis en place avec les services vétérinaires".

Plus de 60 oiseaux vaccinés

Un soixantaine d'oiseaux vont être vaccinés dans les jours qui viennent; principalement les oies, les canards et les cygnes. Une injection qui se fera en deux fois en l'espace de trois semaines. "Nous allons vacciner tous les anatidés, donc tous les cygnes, canards, oies et cygnes et certains perroquets" rajoute Emmanuel Lemonier. "Cela représente environ 65 oiseaux sur un cheptel de 300 oiseaux. La vaccination va nécessiter une capture, le vétérinaire injecte ensuite le vaccin. Il doit être renouvelé au bout de trois semaines".

Les oiseaux confinés dans les volières © Radio France - Christelle Caillot

Date incertaine pour la réouverture

"Dans l'idéal, on aimerait rouvrir pour les vacances de février mais rien n'est sûr" annonce Emmanuel Lemonier. Actuellement, au niveau de l'épidémie, la France est sur un niveau élevé de risques. Il est clair que si l'on passe d'un niveau élevé à un niveau TRES élevé, il n'est pas certains qu'on rouvre le parc. À Spay, on se trouve dans une zone où il y a quand même beaucoup de plans d'eau avec le passage de nombreux oiseaux sauvages; et nous avons aussi beaucoup d'élevages à proximité notamment les élevages de poulet de Loué. Donc, on prendra une décision finale en fonction de l'évolution de la situation.