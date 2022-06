Une partie du centre commercial Roques menace de s'effondrer, des boutiques et parkings fermés

Alors que les soldes débutent ce mercredi, 17 boutiques de prêt-à-porter sont fermées au niveau de l'extension du centre commercial de Roques-sur-Garonne, au sud de Toulouse. Au moins un poteau montre des signes d'usure et s'effrite. Samedi dernier, des personnels et clients ont été évacués.

Au premier jour des soldes d'été, 17 boutiques du centre commercial de Roques-sur-Garonne situé à 10 minutes au sud de Toulouse restent portes closes. Des magasins de prêt-à-porter, parmi lesquelles de grosses franchises comme ZARA, H&M, Promod, Jules, ou Mango. Cette partie du centre commercial a été évacuée samedi après-midi dernier en raison d'un problème de sécurité. Au moins un pilier de soutien du centre commercial, situé au sous-sol, montre de sérieux signes de faiblesse et s'effrite. Les parkings des 2e,3e et 4e étage sont également inaccessibles jusqu'à nouvel ordre. Un bureau d'études doit examiner la structure du poteau, le centre aimerait rouvrir vendredi ou samedi. La direction, sollicitée par France Bleu Occitanie, ne souhaite faire aucun commentaire.

17 boutiques fermées au centre commercial Roques, au sud de Toulouse © Radio France - Marion Chantreau

"On nous a demandé de sortir nos voitures des étages, à cause de la chaleur"

Une employée du centre commercial qui souhaite rester anonyme raconte que certains personnels et clients ont été évacués samedi par les agents de sécurité et des gendarmes de Portet-sur-Garonne. On leur a demandé de se mettre à l'abri parce qu'un pilier menaçait de s'effondrer, au niveau de l’extension du centre commercial, construite en 2007sur le parking aérien du centre commercial originel, ouvert en 1974. Son véhicule était stationné dans un étage concerné. Elle explique qu'on a d'abord demandé aux personnels du centre d'aller chercher leurs voitures à cause des fortes chaleurs, c'était la canicule, avant d'expliquer qu'un poteau menaçait la structure d'une partie du bâtiment : "du coup j'ai couru" raconte une employée du centre.

"Rien d'anormal" pour un cadre d'une boutique

"Une fragilité de structure au niveau d'un poteau, rien d'anormal dans la vie d'un centre commercial, ce sont les aléas de la vie d'un bâtiment, les variations de températures, la sécheresse peut faire des dégâts sur le béton" explique le cadre d'un des magasins du centre commercial. Ce centre compte au total 120 boutiques et 12 restaurants. Des étais ont été posés à chaque étage tout autour de la colonne endommagée.

Les clients ne sont pas très rassurés par cette fermeture et ce qu'ils constatent sur place

