Une patinoire éphémère s'installe place Grenette, à Grenoble

Afin de soutenir les commerces de proximité, la Ville de Grenoble, en lien avec les Brûleurs de Loups met en place une patinoire, du 4 au 24 décembre, sur la place Grenette. Le financement est assuré par les commerçants, la Ville de Grenoble et l’association Label Ville. La patinoire est en matière plastique (bien plus écologique qu’en glace) et sera encadrée par les Brûleurs de Loups, de 10h à 19h.

Les horaires

La patinoire est ouverte au public les week-ends et pendant les vacances scolaires de 12h à 19h

La painoire est ouverte au public en semaine de 16h à 19h, sauf le mercredi, de 14h à 19h

Les créneaux du matin sont réservés aux scolaires.

Prix : 3 euros les 30 minutes. Jauge réservée à 20 personnes

Une tour lumineuse est également installée depuis le 1er décembre sur la place Félix-Poulat, pour une projection sur l’Eglise Saint-Louis, jusqu’au 24 décembre