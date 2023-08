Une patrouille de citoyens pour prévenir les feux de forêts dans l'Hérault

Dans l'Hérault, près de 1400 patrouilleurs font partie du comité communal des feux de forêt (CCFF). A Saint-Clément-de-Rivière, ils sont plus de 130 à veiller sur les espaces boisés autour de la commune. Leur mission est de sensibiliser la population sur les règles à respecter mais aussi de repérer les départs de feu.

Pendant les vigilances rouges incendies et feux de forêt, ces bénévoles veillent à ce que les promeneurs et cyclistes respectent l'interdiction d'accès aux différents massifs de la commune. "Notre organisation permet aux secours d'être les plus réactifs possible. S'il y a un départ de feu, cela permet de ne pas avoir de personnes vulnérables dans le secteur", précise Thierry Boyer, conseiller municipal de Saint-Clément-de-Rivière et bénévole.

Alain Veilard, ancien pompier, Jean-Philippe Leyris, conseiller municipal de Saint-Clément-de-Rivière et Thierry Boyer, également conseiller municipal, patrouillent avec une voiture équipée d'une pompe et de 600 litres d'eau. © Radio France - Diane Sprimont

Alerter et non sanctionner

Les bénévoles du CCFF ne peuvent pas sanctionner la population directement en cas d'infraction. En revanche, ils peuvent en alerter les forces de l'ordre. Depuis leur vigie à Saint-Clément-de-Rivière, ils guettent le moindre départ de feu. "S'il y a de la fumée noire, on alerte les autres bénévoles et directement les secours en leur donnant la localisation du feu. Nous faisons notamment très attention aux barbecue sauvages abandonnés et les feux de camps qui peuvent être très dangereux", indique Thierry Boyer.

Ces patrouilleurs sont mobilisés quotidiennement dès le mois de juin jusqu'à fin septembre voire octobre. Ces missions de patrouille semble de plus en plus intéresser la population, "les grands feux canadiens, celui de la Grèce, tous les épisodes d'incendie importants, ont eu un effet sur le CCFF, rapporte Thierry Boyer*. Des personnes y adhèrent suite à ces épisodes parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux risques d'incendie*s".