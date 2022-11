Une pédiatre libérale s'installe dans l'Indre en pleine épidémie de bronchiolite

Dans la maison de santé d'Argenton-sur-Creuse, un panneau indique la présence d'Eleni Kanavoura. Elle est la seule pédiatre libérale de l'établissement mais aussi dans l'Indre. "C'est ce que m'a confirmé l'Ordre des médecins lors de mon arrivée", explique-t-elle. Originaire de Grèce, arrivée dans la région d'Orléans il y a deux ans, la pédiatre a choisi Argenton pour donner suite à sa carrière professionnelle. "Vous avez vraiment besoin de spécialistes alors on a décidé de venir avec mon mari et nos trois enfants. Je trouve ça incroyable, c'est vraiment un désert médical", constate Eleni Kanavoura.

Une épidémie de bronchiolite virulente également dans l'Indre

En pleine épidémie de bronchiolite, elle n'a pas tardé à trouver sa patientèle. "Mais au début, ça a été difficile. Les gens ne savaient pas que j'étais là et ils n'avaient pas l'habitude d'emmener leurs enfants chez un pédiatre", souligne la professionnelle de santé. Depuis, les cas se sont multipliés. "La demande est énorme donc j'ouvre des créneaux pour des urgences chaque jour, c'est plus facile pour les parents. Si un enfant est vraiment malade, il peut venir sans rendez-vous", ajoute Eleni Kanavoura.

Cette installation dans l'Indre s'explique par la recherche d'un cadre de vie plus calme que la région orléanaise. Et aussi par les aides financières et la politique incitative du département de l'Indre. "J'ai reçu 50 000 euros de l'Assurance maladie et 30 000 euros de la part du département. C'est énorme, ça permet d'acheter du matériel, des logiciels", précise la pédiatre.