Une "pensée" pour les Antilles

Elles vont former un jardin éphémère, place du Hallai, dans la cité Plantagenêt. 28 000 pensées blanches, jaunes et oranges quittent jeudi le centre horticole pour gagner le vieux Mans. C'est l'une des attractions de la 10e édition de l'opération Entre Cours et Jardin qui se déroule ce week-end. Un tapis végétal qui sera vendu au public, dimanche à partir de 16H30. Il n' y a pas de prix de vente, chacun donne ce qu'il veut. L'argent récolté sera intégralement reversé au Secours Populaire qui vient en aide à la population des Antilles, durement touchée par les ouragans Irma et Maria. Dominique Desarthe, responsable de l'association caritative dans le département.

Dominique Desarthe, responsable sarthoise du Secours Populaire, détaille les actions de l'association pour aider les habitants des Antilles. Copier

Rendez-vous donc dimanche, à partir de 16H30, place du Hallai, près de la mairie pour faire une bonne action et fleurir son jardin.