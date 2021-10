Une pension de famille, mélange entre vie en communauté et autonomie pour les personnes isolées à Valence

"Avec les autres résidents on papote, on fume la cigarette, on boit le café et on passe la matinée dehors" raconte Sylvie, 59 ans. Elle habite dans la pension de famille Rossini, à l'est de Valence, quartier de Fontbarlettes. Une pension de famille c'est un immeuble qui mélange autonomie et vie en collectivité pour des personnes isolées.

Sylvie a 59 ans, elle vit depuis six ans et demi à la pension Rossini. © Radio France - Morgane Guiomard

Les résidents vivent dans des logements individuels mais ont aussi accès à des salles communes. Ils sont accompagnés par des gestionnaires sociaux dans leurs démarches administratives ou pour leurs suivis médicaux. Sylvie y vit depuis six ans et demi mais n'aime pas le nom de "pension de famille." Alors, "sur mon courrier je mets « Résidence Rossini», c'est plus joli."

24 personnes vivent dans la pension de famille Rossini à Valence. Copier

Favoriser l'entraide entre résidents

Les résidents peuvent avoir leur autonomie dans leur logement. Jean-Luc* apprécie de vivre dans son 35 mètres carré depuis deux ans. "Là je revis. J'ai des bus pour faire des courses. J'étais un mec qui s'en foutait de tout. Si j'étais resté dans mon ancien appartement, j'aurai pété un câble."

Jean-Luc, 43 ans, dans son appartement de 35 mètres carré. © Radio France - Morgane Guiomard

Un de ses voisins, Elhadi 47 ans : "Moi ça m'a changé la vie." Avant d'arriver dans cet immeuble, il ne "voyait personne" et était "complètement isolé." Il est locataire d'un appartement dans la pension de famille Rossini depuis deux ans et demi. Il adore être avec les autres : "Le fait de discuter si on a des problèmes avec les gestionnaires ou avec les résidents, ça fait du bien" explique Elhadi.

Elhadi, 47 ans, est heureux de vivre dans la pension Rossini depuis deux ans et demi. © Radio France - Morgane Guiomard

Des locations pour personnes isolées

Il existe cinq structures de ce type dans la Drôme. La pension de famille Rossini accueille 24 locataires. "Ce sont des logements qu'on intègre pour la vie" tant que le loyer de 520 euros, qui passe à 137 euros avec les aides au logement, est réglé tous les mois explique Marie, gestionnaire sociale. Son travail est d'accompagner les résidents "dans leurs démarches administratives, dans leurs gestions budgétaires, dans leurs suivis médicaux."

Elhadi, 47 ans, est locataire dans la pension de famille Rossini depuis deux ans et demi. Copier

En France,10 000 nouveaux logements de ce type devraient être construits en France d'ici 2022.

*Son prénom a été modifié