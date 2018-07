Depuis le début de l’été, les entreprises de travaux routiers du département du Doubs doivent faire face à une pénurie de bitume. Un situation qui tombe au plus mauvais moment. Ces entreprises profitent généralement de la période estival pour effectuer les nouveaux revêtements de nos routes.

Doubs, France

« En 25 ans de carrière, je n’ai jamais vu ça » lance inquiet Franck Olszak directeur d’agence de l’entreprise Colas (Bouygues) à Dannemarie-sur-Crète dans le Doubs. Depuis quelques semaines, il ne trouve plus de bitume pour honorer ses commandes et ses chantiers. « Je reçois des coups de téléphone des chantiers qui ne voit plus les camions arriver » raconte le patron.

Cette pénurie touche toute la France et s’installe petit à petit dans la région Franche-Comté. « Nous avions une solutions pendant quelques jours. Nous approvisionner en Allemagne. Mais ça ne marche plus » explique déçu le chef d’entreprise. Et le manque à gagner va être énorme dans cette entreprise de 200 salariés. « Difficile à chiffrer pour le moment mais les pertes vont être très importantes » raconte France Olszak.

Sur nos routes aussi les répercutions vont être visibles dès cet hiver. Généralement les entreprises profitent de l'été pour effectuer les revêtement sous le soleil. "Sans nos travaux, _il va y avoir des routes difficilement praticables d'ici quelques mois"_ajoute ce chef d'entreprise.

L'entreprise Colas dans le Doubs tourne lentement pour une période estivale © Radio France - Nina Valette

Une pénurie prévisible

Une pénurie qui agace Franck Olszak directeur d’agence de l’entreprise Colas dans le Doubs. « C’était prévisible. Depuis plusieurs années les raffineries produisent de moins en moins de bitume». Selon ce chef d’entreprise, la grève de la SNCF et la reprise de l’activité dans le secteur jouent un rôle important dans cette pénurie.

Réunion déterminante

L'association Routes de France, qui regroupe les grands constructeurs du secteur routier (Colas (Bouygues), Eurovia (Vinci) ou Eiffage Route), doit être reçue au ministère des Transports ce mardi 24 juillet.