Une permanence au commissariat de Cherbourg pour mieux accueillir la parole des victimes de violences LGBT+

Accueillir et recueillir. Voilà les deux missions de la convention signée ce mercredi 5 avril, entre la Fondation Le Refuge et le commissariat de police de Cherbourg-en-Cotentin. A partir de mai, l'association tiendra une permanence une fois par mois, pour écouter et accompagner les victimes de violences LGBTQIA+. Une première en France.

Accueillir les victimes de violences LGBTQIA+

"Je vais pouvoir accueillir dans un bureau accueillant, dans la confidentialité, les personnes victimes", explique Valérie Médard, déléguée départementale du Refuge dans la Manche. Chaque premier vendredi du mois, entre 9h30 et 12h30, elle sera donc présente au sein du pôle psycho-social, un lieu rassurant, avec fauteuils, tapis colorés et plantes vertes.

Ce bureau est dédié aux associations qui tiennent des permanences au commissariat de Cherbourg. Tout est fait pour rassurer les personnes victimes de violences. © Radio France - Chloé Martin

Les personnes victimes pourront donc s'appuyer sur cette présence pour raconter leur histoire, et si elles le souhaitent ensuite, porter plainte. Deux policiers référents LGBTQIA+ sont d'ailleurs spécialement formés et sensibilisés à ces questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. "Ce que l'on souhaite, c'est que cette démarche soit plus naturelle, qu'elle se fasse sans appréhension", explique Louisa Yazid, commissaire divisionnaire à Cherbourg. "C'est ce que je veux dire à toutes celles et ceux qui sont victimes : nous sommes largement prêts à les accueillir."

"Franchir la porte d'un commissariat de police, c'est ça le plus dur. Il y a encore de la défiance et justement, on est là pour montrer qu'il n'y a pas de jugement", assurent le brigadier Bruno et le brigadier-chef Sophie, les deux référents au commissariat de Cherbourg.

Recueillir une parole dans le respect des sensibilités des victimes

Même s'ils sont déjà sensibilisés aux violences LGBTQIA+, travailler avec un bénévole du Refuge est un vrai plus. "On peut s'appuyer sur lui si on a des questions. Comment on agit, comment on réagit ? Par exemple, face à une personne transgenre, quelles sont les phrases que nous ne devons pas prononcer ? Pour qu'on puisse prendre en compte la sensibilité de cette personne", décrit le brigadier-chef Sophie. "Après, on fait notre travail de policier de recueil de plaintes."

La signature de la convention entre Louisa Yazid, commissaire divisionnaire, Elisabeth Castellotti, sous-préfète de Cherbourg, Valérie Médard du Refuge et Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg. © Radio France - Chloé Martin

Le commissariat de Cherbourg travaille déjà avec deux autres associations, l'ACJM et la Belle Echappée, qui assurent des permanences hebdomadaires. "C'est une écoute différente. Avant de passer avec un policier, parler à un bénévole, quelqu'un d'une association, ça peut être plus facile. Et ça fonctionne", remarque le brigadier Bruno. La parole s'est libérée, notamment sur les violences faites aux femmes.

Concernant les violences LGBTQIA+, difficile de se rendre compte de leur ampleur. Les plaintes déposées ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Mais les jeunes semblent davantage touchés. "Il n'y a pas une intervention que je fais dans les écoles sans qu'un élève ne vienne me voir à la fin me parler de harcèlement sexiste ou à cause d'une orientation sexuelle", constate Valérie Médard. "Et ce harcèlement peut être encore plus fort sur les réseaux sociaux." Car si la parole des victimes se libère, celle des agresseurs aussi, souligne la déléguée départementale du Refuge.

Valérie Médard, l'invitée de France Bleu Cotentin

