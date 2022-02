"Une personne âgée ne peut pas être un produit financier" s'indigne le Pr Aubry, du CHU de Besançon

Y a-t-il un problème dans la prise en charge des personnes âgées dans les Ehpad ? La question se pose avec insistance en France alors que se multiplient les affaires de maltraitance autour des groupes Korian et Orpéa et que des dizaines de témoignages de familles dénoncent les mêmes défaillances : rationnement de nourriture, manque d'hygiène et de personnel. Alors que faut-il faire ? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, le professeur Régis Aubry, responsable du service de soins palliatifs au CHU de Besançon, était notre invité ce mardi matin.

Un personne âgée ne peut pas être un produit financier" - le Pr Régis Aubry

"On a vécu durant des années dans le déni, on ne voulait pas savoir ce qui se passait dans les Epahd" assène le Pr Aubry. "Une personne âgée ne peut pas être un produit financier" s'indigne par ailleurs ce spécialiste en gérontologie, "sur lequel on ferait des profits en rognant sur les charges de personnel et de fonctionnement. "

Selon le chef du service de soins palliatifs au CHU de Besançon, il faut repenser toute la prise en charge : "Ca veut dire un engagement politique majeur pour les personnes les plus vulnérables dans notre société. On ne peut pas avoir une société qui contribue à fabriquer du vieillissement donc des situations pas toujours simples et une politique qui ignore par ailleurs la nécessité d'investir en personnels, en accompagnement et en solidarité autour de ces situations."

Une mesure à inscrire en priorité dans les programmes électoraux

"Depuis des années, c'est une patate chaude que les responsables politiques se renvoient d'un mandat à un autre. _Il faut maintenant en faire une priorité_, ça pourrait être repris dans les programmes électoraux à l'approche de la présidentielle", estime le professeur Régis Aubry.