"On peut trouver l'amour chez nous" explique Anne-Marie Poncet, directrice d'une agence matrimoniale

Département Creuse, France

Anne-Marie Poncet dirige une agence matrimoniale qui rayonne sur trois départements, la Creuse, l'Allier et le Puy-de-dôme. Saint-Valentin oblige, nous lui avons demandé de nous parler des personnes qui font appel à ses services et de son travail.

"Les personnes qui viennent me voir, sont des personnes qui veulent être rassurées dans leur rencontre, qui veulent avoir des rencontres sérieuses. Souvent, elles recherchent la discrétion. On vient me voir plutôt qu'un site où on affiche sa photo. Ceux sont des personnes qui n'ont pas le temps, qui travaillent beaucoup où qui dans leur environnement de travail ne sont pas amenées à faire des rencontres. Il y en a qui sont complètement désespérées qui souffrent de solitude. Après il y aussi des personnes qui ont une vie très agréable mais qui se disent c'est maintenant ou jamais pour trouver la bonne personne, pour être encore plus heureux".

Comment travaille-t-elle ?

"C'est moi qui choisis les personnes. J'ai un catalogue avec des photos et j'essaie de sélectionner pour chacun les bonnes rencontres. Je discute une heure, une heure et demie, j'essaie de bien cerner les personnalités, c'est mon ressenti, mon expérience professionnelle. Je prépare les rencontres. Je leur parle de la personne qu'ils vont rencontrer. Après les personnes ont les coordonnées téléphoniques et comme des grands, ils se contactent".

Est-ce que ça marche ?

"Bien sur, on ne pas dire qu'il y a 100% de réussite. Moi je dis qu'il y a plus d'une personne sur deux qui va trouver quelqu'un. Dès fois, ça marche à la première rencontre et dès fois au bout de sept ou huit rencontres. Alors il peut avoir du découragement qui s'installe. On peut se revoir pour faire le point, se rassurer un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a une part de hasard. Il y a mon travail. Il y a aussi la disposition de la personne, est-ce qu'elle est vraiment dans la bonne démarche ?"

Combien ça coute ?

"Le prix d'une agence, ce n'est pas le prix d'un site de rencontre. On va dire que c'est entre 50 et 150 euros par mois. J'essaie de faire en sorte que ce soit abordable pour tous. Je m'adapte".