Racisme, homophobie, dévalorisation... Une personne sur quatre dit avoir été victime de comportements blessants sur son lieu de travail pendant ces cinq dernières années, selon le 11e baromètre sur "la perception des discriminations dans l'emploi" du Défenseur des droits, que franceinfo a dévoilé ce jeudi.

C'est une étude basée sur les témoignages de 5.000 personnes.

Le secteur public est plus touché que le secteur privé

Selon ce rapport, les personnes "perçues comme non blanches", puis les homosexuels et les bisexuels sont les plus concernés par les comportements blessants, tels que des blagues, des mises à l'écart, des injures, des refus de promotion, des licenciements ou des écarts de salaire.

Parmi les femmes, une femme de 18 à 44 ans "perçue comme non blanche" sur deux se dit en proie à des comportements racistes et sexistes. Les femmes en situation de handicap se sentent également très exposées aux comportements blessants.

Plus d'une personne sur deux estime avoir déjà connu une situation de dévalorisation de son travail et de ses compétences. Dans cette moitié de travailleurs, 86 % sont déjà victimes de comportements sexistes ou racistes, ou de propos sur leur état de santé et leur religion, et sont donc dans une situation de "harcèlement discriminatoire", selon le Défenseur des droits.

