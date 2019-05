Une petite centaine de gilets jaunes ont manifesté au Centre Hospitalier d'Avignon

Avignon, France

"_Sans haine mais avec détermination_", tel était le mot d'ordre des gilets jaunes appelés à manifester au Centre Hospitalier d'Avignon ce samedi après midi. Une petite centaine de manifestants s'est donc retrouvée devant l'accueil du C.H.A vers 15 heures pour des prises de paroles destinées à soutenir les personnels des Urgences en grève à travers la France et pour dénoncer la politique du gouvernement en matière de santé publique. Les gilets jaunes ont réclamé "l'arrêt de la fermeture des hôpitaux et des maternités, d'avantage de moyens humains et financiers et la fin de la marchandisation du secteur de la santé." En dehors de l'opération escargot qui les a conduit jusqu'aux marches de l'hôpital, aucun incident n'est à déplorer.

En route vers le Centre Hospitalier; cercueil en main... © Radio France - Daniel Morin

Vers 15 heures, les manifestants pénètrent sur le domaine du Centre Hospitalier d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Des personnels de santé ont témoigné de leurs difficultés au quotidien © Radio France - Daniel Morin