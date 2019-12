Une petite centaine de manifestants mobilisés à Châteauroux contre la réforme des retraites

Châteauroux, France

Ils étaient près de 80 à Châteauroux ce jeudi midi, répartis entre la rue de la Poste et le rond point Deschizeaux, à interpeller les passants pour distribuer les tracts.

C'est ainsi que Rue de la Poste, un cortège de Père Noël offrent aux passants "des cadeaux pourris" : "Ce sont des points façon bons points, vous savez, comme la retraite à point de Macron ! On sait que nous, les enseignants, on sera perdants. C'est la triple peine. D’abord à cause de la baisse drastique des pensions, ensuite avec la revalorisation sous forme de primes. Ca veut dire que ce sera inégalitaire : les femmes par exemple en ont moins que les hommes. Et troisièmement, on travaille en moyenne 43 heures par semaine et on nous demande de travailler encore plus ! Non !" explique Cécile Buchet, du SNES FSU.

Les Pères Noël du SNES FSU © Radio France - Gaëlle Fontenit

Pas de trêve de Noël

A quelques centaines de mètres de là, au rond point de la préfecture, des manifestants, chasubles FO ou CGT notamment, arrêtent les voitures. " Rien ne nous fera fatigués, nous resterons mobilisés parce que notre cause est juste" insiste Florent, de la CGT métallurgie.

Parmi les passants, certains soutiennent ouvertement, comme cet ancien délégué syndical qui encourage ses ex-camarades ou bien ce retraité qui prend un tract en remerciant appelant les manifestants "à tout bloquer et pour de bon, ne lâchez pas!". D'autres sont franchement hostiles : "Je suis artisan pâtissier chocolatier ! A cause de gens comme vous, qui bloquez tout, le commerce marche au ralenti. Vous nous embêtez, vous pénalisez mon travail et ma génération qui veut déjà travailler, avant de penser à la retraite..."

Pas de quoi décourager Hervé, membre de la CGT et salarié de Enedis. Il refuse d'entendre parler de trêve de Noël : "On doit rester mobilisé. On tourne pour que chacun puisse faire un peu grève. Je pense qu'il y aura une action entre Noël et le 1er janvier. Il faut montrer qu'on est toujours là !".

Selon un dernier sondage Ifop pour Cnews, 61% des français n'approuvent pas la mise en place d'un âge pivot à 64 ans et 54 % soutiennent la mobilisation des grévistes.