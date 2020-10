Une petite dizaine de secouristes des PGHM des Pays de Savoie sont auprès des sinistrés du Sud

Quelques jours après la tempête Alex qui a ravagé plusieurs secteurs et communes de l’arrière-pays niçois, près de dix secouristes des Pelotons de Gendarmerie de Haute Montagne sont sur place.

Leur mission c’est d’être auprès des sinistrés. Les trois gendarmes des PGHM de Savoie : Bourg-Saint-Maurice et Modane ont rejoint les Alpes Maritimes lundi soir. Ils sont sur le terrain dans la vallée de la Vésubie. Ils participent aux opérations de secours et d'assistance aux sinistrés dans les villages isolés. Ils peuvent par exemple, mettre en place des tyroliennes pour permettre aux habitants de se rendre d'un coté à l'autre d'une commune, si la rivière ou un éboulement barre la route. Ces militaires sont partis pour une mission d’une semaine minium. Des militaires du PGHM de Chamonix et d'Annecy sont également sur place dans l’arrière-pays niçois.