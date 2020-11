Une petite fille naît sans identité à Marseille à cause du Covid-19

Une véritable histoire de fous qui rend dingue Ruben et sa femme tout juste parents d'une petite Noa née le 7 octobre dernier. La famille se retrouve dans une situation inextricable. Quand Noa est née, ses deux parents étaient positifs au Covid-19, la maman a accouché à l'isolement et le papa, Ruben, est resté chez lui, isolé également. Quelques jours plus tard, le 12 octobre, Ruben sort de son isolement, il fait un nouveau test, il va mieux, il est négatif. Le lendemain donc, le 13 octobre, il va à la mairie pour déclarer la naissance de sa fille et là c'est le coup de massue...Le temps légal pour déclarer une naissance est dépassé d'un jour.

On n'avait aucun moyen de déclarer l'enfant étant tous les deux positifs, l'officier de la mairie n'avait pas le droit de passer à cause du Covid et moi je ne pouvais pas sortir de chez moi. Le 13 octobre, j'avais juste un jour de retard - Ruben, le papa de Noa

Le délai légal de 5 jours pour faire enregistrer Noa à l'état civil. Face à cette totale incompréhension, son avocat écrit au procureur de la République, en vain. Noa devra patienter au minimum 6 à 8 mois, le temps d'un jugement au Tribunal de Grande Instance. En attendant les parents sont dans un très grand embarras, leur petite fille n'a aucune existence légale : sans état civil ni numéro de sécurité sociale ou de Caf, elle ne peut être inscrite à la crèche notamment.

Aujourd'hui Noa n'a pas de prénom vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez puisque légalement elle n'a pas de nom, pas de sécurité sociale...On ne peut pas l'inscrire à la crèche, ma femme ne pourra pas reprendre son boulot