Une pétition à plus d'un millier de signatures pour empêcher l'expulsion de Moussa Diomandé à Amiens

Moussa Diomandé est un jeune ivoirien de 21 ans, installé à Amiens et qui exerce le métier de maçon. Arrivé il y a 6 ans en France après avoir traversé la Méditerranée et passé plusieurs mois en Italie, il est d'abord parvenu à réintégrer l'école.

"Grâce à un courrier envoyé au rectorat, citant une circulaire qui oblige tout mineur étant sur le territoire français à être scolarisé, il a pu s'inscrire au collège Guy Mareschal à Amiens", explique Véronique Quaglino. La professeure d'université et sa famille ont accueilli Moussa à son arrivée. Elle est devenue "sa maman de cœur.

Un apprentissage qui débouche sur un CDI

Moussa Diomandé a ensuite étudié au lycée professionnel l'Acheuléen, en CAP maçonnerie. "J'ai fait un stage avec un patron qui a apprécié mon travail et qui m'a proposé un apprentissage", raconte le jeune homme. "On a fait tous les papiers pour l'apprentissage et je me suis dit qu'avec l'absence de régularisation ça allait être compliqué auprès de la chambre des métier mais c'est passé", poursuit Véronique Quaglino.

Après sa formation, Moussa Diomandé signe d'abord un CDD dans cette entreprise, avant d'être embauché en janvier 2022 en CDI. Preuve, dit-il de son implication professionnelle. "Si tu ne bosses pas, on ne te propose pas toutes ces choses." Pour autant, il n'a toujours pas de titre de séjour. "Régulièrement, on montre auprès de la Préfecture que Moussa à un CDI dans un métier en tension, qu'il a un salaire supérieur au SMIC, qu'il est parfaitement intégré et qu'il a un parcours irréprochable", détaille encore Véronique Quaglino.

"Au bout de 6 ans on me dit que je dois partir !"

Et pourtant, mi-mai, le couperet tombe. Moussa Diomandé a reçu un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. "Je me suis dit mais comment vais-je faire ? C'est quelle vie ça ?", réagit-il. "On lui dit qu'il ne peut pas rester en France, qu'il doit rentrer au pays alors que plus rien ne l'attend en Côte d'Ivoire, qu'il a fait sa vie ici. Je ne comprends pas", poursuit Véronique Quaglino. Moussa Diomandé et ses soutiens envisagent un recours devant le tribunal administratif. Une pétition en ligne, pour réclamer sa régularisation a déjà été signée par un millier de personnes.