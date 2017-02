Une pétition circule à Flassan pour réclamer une meilleure connexion internet

Les habitants de Flassan n'en peuvent plus : il leur est impossible de se connecter sur internet, le soir. Le haut débit fonctionne très mal dans le village. "Pourtant, on paie nos abonnements aux mêmes tarifs que les autres ! "s'énervent les Flassanais, qui dénoncent "une injustice".

Tous les soirs, c'est la même histoire. Les habitants de Flassan rament, rament, rament... pour se connecter à internet. Impossible de télécharger un journal, par exemple. Impossible de consulter ses comptes sur internet. Impossible d'envoyer un mail à sa cousine ou à son oncle.

"C'est anormal", s'emporte Jean-Pierre Berthollet, un habitant :

Nous payons nos abonnements au même tarif que les habitants d'Avignon ou de Paris. Et nous avons un service cinq ou dix fois moindre ! Nous nous sentons exclus (un habitant de Flassan).

Une pétition circule dans le village, elle a recueilli 120 signatures - un habitant sur quatre l'a signée.

De leur côté, les opérateurs expliquent que ces "zones blanches" sont liées à des contraintes techniques particulières. Le village de Flassan, par exemple, n'est pas en "dégroupé". Il n'existe qu'un seul nœud de raccordement, géré par Orange. Et la configuration du village fait que plus on est loin du nœud, moins la connexion est bonne, explique Guillaume Faure, de SFR.

Les réseaux ont commencé à être déployés il y a plus de 70 ans. Leur architecture n'est pas faite pour faire passer des services internet - qui n'existaient pas à l'époque. D'où les problèmes de connexion.

La solution, c'est le déploiement de la fibre optique. Il est en cours en Vaucluse, soutenu par le Département. Aujourd'hui, on compte 541 kms de fibre optique en Vaucluse. Et le déploiement continue. Sur le secteur de Flassan, la fibre devrait être complètement installée d'ici 2020.