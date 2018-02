Noiron-sur-Bèze, France

Ils ne veulent pas de la création d'un poulailler industriel sur la commune de Noiron-sur-Bèze. Un collectif d'une trentaine d'habitants -sur 260 que compte ce village à 30 kilomètres au Nord de Dijon- s'insurge contre ce projet. La construction doit débuter au mois de mars dans un champ à l'écart des habitations. Le bâtiment de 1 800 mètres carrés devrait accueillir à terme un peu moins de 40 000 volailles. Les premiers poussins sont attendus pour septembre 2018. Mais début décembre une pétition a été lancée sur le site "change.org". Le texte relayé, notamment, par l'association de protection animale L214, comptait plus de 4 000 signatures au 4 décembre 2018, des pétitionnaires originaires de toute la France.

C'est derrière ces panneaux, au fond de cette parcelle que doit être construit le poulailler industriel. Au loin on devine la maison de la famille Sublet qui ne veut pas de ce projet. © Radio France - Thomas Nougaillon

Les opposants dénoncent "un projet d'un autre temps qui dessert le bien collectif au profit de quelques uns". Claire Sublet, 44ans, est la première voisine du futur poulailler. L'exploitation agricole de son mari est en effet située à 700 mètres de là. "Il faut bien comprendre que nous sommes pour une agriculture de qualité, pour nous ce projet n'a aucun intérêt". Pour Claire Sublet, la viande qui doit être produite dans ce poulailler "est une viande de très mauvaise qualité, les poulets ne voient pas la lumière du jour et seront abattus au bout de 35 jours, alors que l'on sait pertinemment qu'il faut plusieurs mois pour élever un poulet de qualité".

Au 4 décembre dernier, la pétition lancée sur "change.org" avait rassemblé 4 076 signatures selon les opposants au poulailler © Radio France - Thomas Nougaillon

Selon Claire Sublet, elle même professeure d'histoire-géo à Dijon, ce projet est prévu dans "une zone naturelle protégée". Elle poursuit: "mon mari est agriculteur, les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer sont bien sûr les bienvenus mais nous pensons vraiment que d'autres projets sont à défendre". Les opposants au projet disent qu'ils sont "toujours dans le dialogue", la preuve ils ont "demandé une réunion publique d'information au maire de Noiron-sur-Bèze dès le dépôt du permis de construire en avril 2017" une réunion jamais organisée expliquent-ils. Il y a quelques semaines, un recours contre le permis de construire a été déposé devant le tribunal administratif de Dijon.

Alexandre Millerand, le jeune agriculteur à l'origine du projet © Radio France - Thomas Nougaillon

Alexandre Millerand, a 26 ans, ce jeune agriculteur de la commune est à l'origine de ce projet de poulailler industriel, projet pour lequel il assure avoir toutes les autorisations nécessaires. "Mon projet c'est l'installation d'un poulailler de volailles de chair, dans un bâtiment, avec des réglementations venues de la Direction Départementale de la Protection des Populations que nous devons respecter par ailleurs un permis de construire nous a été accordé" explique Alexandre Millerand. Le jeune homme se dit surpris de cette opposition, d'autant que d'autres poulaillers de ce genre existent en France, en Bretagne notamment mais également en Côte-d'Or. "Il y en a déjà pas mal qui sont implantés, y compris dans des communes voisines! On dit que les jeunes veulent rester chez eux ou qu'il n'y a pas de boulot, moi je veux m'installer et on me met des bâtons dans les roues" s'insurge t-il.

Alexandre Millerand montre la parcelle de champ où sera installé le poulailler destiné à accueillir un peu moins de 40 000 volailles © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour le maire de Noiron-sur-Bèze, Patrick Moreau, il est exagéré de dire que ce poulailler divise la population du village. "Madame Sublet a créé un collectif d'une trentaine de personnes, dans ce collectif on retrouve des gens qui n'habitent plus le village et d'autres qui ne savent même pas qu'ils appartiennent à ce collectif!" avance t-il pour nuancer l'importance de la mobilisation. Par ailleurs Patrick Moreau explique que le document contenant la réglementation du poulailler "a été visible en mairie pendant un mois mais personne n'est venu pour le consulter".

Patrick Moreau, maire de Noiron-sur-Bèze © Radio France - Thomas Nougaillon

Quant aux nuisances redoutées par certains membres du collectif par rapport aux poulets, elles devraient être très peu importantes juge le maire de Noiron-sur-Bèze. "Le GAEC Thevenot (avec lequel Alexandre Millerand travaille ndlr.) a créé un méthaniseur dans lequel iront les fientes de poulets. Tout cela permettra de produire de l'électricité "bio". Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'épandages de fientes dans les champs alentour".

Un projet sans odeurs selon le maire

Au delà de la polémique, pour Patrick Moreau, ce projet est important pour la commune. "Nous sommes dans un petit village rural, le seul développement possible pour pour nous c'est le développement agricole, nous n'aurons jamais une usine de chaussures ou une centrale à Noiron-sur-Bèze". Quant au recours déposé devant le tribunal administratif, le maire se dit très confiant. "Monsieur et madame Sublet ont porté plainte, on ira devant le tribunal administratif! Ce sera jugé et je pense que nous aurons gain de cause!"

Une viande destinée à la fabrication de nuggets

Quant à la viande de ces poulets, elle est destinée à certains fast-foods et sera transformée notamment en nuggets selon Patrick Moreau. "Ce poulet est un poulet de chair et je pense qu'on devrait aussi le retrouver dans les rayons des supermarchés".

La lettre de Nicolas Hulot

De son côté, Claire Sublet, dit avoir reçu un courrier. Elle espère que ce document fera pencher la balance du côté des opposants au projet. "C'est un courrier du ministère de l'environnement dans lequel le ministre explique avoir confié la suite de cette affaire à la préfète afin que l'on défende une agriculture de qualité en Côte-d'Or". Et justement la pétition que fait circuler le collectif d'opposants doit être remise à Christiane Barret, préfète de Bourgogne-Franche-Comté.