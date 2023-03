Une pétition de la Ville de Nice pour sauver l'hippopotame du cirque Zavatta

C'est un spectacle. Après les échanges vigoureux lundi plaine du Var entre les gens du cirque et le maire de Nice, accompagnés de policiers et du préfet des Alpes-Maritimes, puis des interventions houleuses dans les médias, la Ville de Nice tente aussi de convertir le public à sa cause. La municipalité a lancé une pétition sur la plateforme change.org pour dénoncer les conditions de vie des animaux sauvages et sauver Jumbo.

"Un hippopotame n'a pas à vivre dans un camion"

Christian Estrosi martèle qu'il ne veut pas de cirque avec des animaux sauvages dans sa ville.

La Ville de Nice indique dans un communiqué mettre "en place une politique en faveur de la cause animale et a reçu le prix de la fondation 30 millions d'amis. L'hippopotame Jumbo pèse 3.000 kg, vit dans un camion la nuit et dans une petite bassine le jour. la famille Muller a beau expliquer ce qu'elle veut mais un hippopotame n'a pas à vivre dans un camion".

Jumbo l'hippopotame va être papa

John Zavatta défend son hippopotame : "Jumbo a 30 ans et peut vivre jusqu'à 60 ans. One Voice nous a attaqué à plusieurs reprises. Une expertise a été faite par le seul spécialiste en France des hippopotames. Il n'y a aucune maltraitance. Nous l'avons dans le cirque depuis qu'il a un an. Les parents de Jumbo étaient dans un autre cirque en Belgique. Il est né et il a toujours vécu dans un cirque."

"Jumbo a une copine, Boulie, au cirque Loyal et va être papa dans quelques mois. L'hiver, il passe trois à quatre mois dans plusieurs hectares avec un étang de 20 mètres de long sur 30 mètres de large. Mais ils sont tellement habitués aux humains qu'ils se rapprochent toujours des caravanes. Ils ne sont pas stressés. L'été, Jumbo vient même devant la table de notre déjeuner et comme un chien, il attend qu'on lui donne à manger... On lui caresse les oreilles et après il s'endort à côté de nous pour faire la sieste."

John Zavatta continue : "Christian Estrosi se permet d'aller voir des spectacles du cirque avec animaux à Monaco. Il aime le cirque mais pas à Nice ! c'est incompréhensible ! Une entrée clownesque. Le maire de Nice est un clown, plus fort que le clown Zavatta !

Jumbo l'hippopotame vit depuis 29 dans le cirque Zavatta (photo du cirque Zavatta) - Cirque Zavatta

Un recours de la Ville examiné vendredi

Le recours de la Ville de Nice, un référé d'heure en heure, pour demander le départ du cirque installé sans autorisation sera examiné ce vendredi à 14h devant le tribunal administratif de Nice. Le maire de Nice martèle depuis lundi que "le cirque de la famille Muller (véritable nom) s'est installé illégalement sur un terrain géré par la Métropole. Un terrain du domaine public qu'ils occupent sans droit ni titre".

Premier spectacle prévu samedi

En attendant, le cirque Zavatta a installé son chapiteau dans la zone commerciale Lingostière de Nice et a programmé son premier spectacle à 16h ce samedi et à 15h dimanche.