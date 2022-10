Sobriété énergétique : une pétition dénonce la fermeture de la piscine Talleyrand à Reims

Non à la fermeture de la Piscine Talleyrand Reims, c'est le nom de la pétition lancée ce lundi par un Rémois après l'annonce faite par la mairie de fermer l'établissement dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, annoncé vendredi 30 septembre. En 24 heures, elle a récolté plus de 130 signatures.

Dans cette pétition disponible sur le site Change.org, on peut y lire l'incompréhension d'un tel choix. "Les enfants de la ville n'ont-ils pas déjà assez souffert de la crise covid dans leur apprentissage de la natation ? La sobriété énergétique ne doit pas se faire au détriment de l'éducation de nos enfants. La piscine Talleyrand tient un rôle primordial : sa fermeture démontre la méconnaissance de sa fréquentation par les élus."

Des créneaux assurés

Une décision qui n'a pas été prise "de gaieté de cœur", assure Raphaël Blanchard, adjoint aux sports à la Ville. "C'est le choix qui impactait le moins l'activité des clubs et l'apprentissage de la natation dans le temps scolaire. Ce sont 6 heures scolaires et 27 heures pour les clubs que nous allons, dans la mesure du possible repositionner dans les quatre autres piscines rémoises." L'élu précise qu'un travail commun entre la direction des sports et les clubs sera réalisé pour trouver les meilleures solutions.

Raphaël Blanchard insiste sur le fait que la piscine ne sera pas fermée définitivement. Elle fermera ses portes durant tout l'hiver. La date de réouverture n'est en revanche pas connue.