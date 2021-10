Une pétition en ligne contre la scission d'une ligne de bus dans la Drôme

Des habitants du Diois ne se sentent pas pris en considération. À partir du 1er janvier, la ligne de bus 28 qui rejoint Die à Valence va être scindée en deux. La Région a lancé ses appels d'offre. Les passagers vont devoir faire un changement à Crest. Tout un symbole pour certains habitants qui ont mis en place une pétition sur internet.

Claire Faure habite à Saillans. Elle n'a pas de voiture par choix et ce changement à Crest, même de quelques minutes, va lui faire perdre du temps. "Il faudra voir les horaires bien entendu mais je vais être obligée d'organiser mes rendez-vous différemment. Toute perte de temps est une dégradation de la vie quotidienne des gens. Et je me pose une question : en quoi cette nouvelle correspondance va bénéficier à qui que ce soit ?", réagit-elle.

C'est par souci d'écologie et d'économie également que la Région a fait ce choix. L'idée est de passer au biogaz entre Valence et Crest. Les coûts sont plus chers explique la Région. Dans le même temps, l'offre s'étoffe défend Paul Vidal, conseiller régional délégué aux transports scolaires et interurbains : "Ces modifications sont directement liées à la réouverture de la ligne ferroviaire entre Die et Valence. Elle devrait de nouveau être en service à la mi-décembre. Ce sera un moyen de transport plus rapide et moins omnibus que le car".

Mais toutes les communes entre Die et Valence ne sont pas forcément desservies par le train et des habitants expliquent subir des contraintes sans avoir été consultés avant.