Une pétition en ligne contre les fermetures de classe à Vauvert

"Nos enfants méritent mieux !" Jean Denat, le maire de Vauvert et conseiller régional PS écrit une lettre ouverte au directeur académique de l'Education nationale à la suite de l'annonce de la fermeture de trois classes dans sa commune, une maternelle et deux élémentaires. "C'est avec une immense stupéfaction et une grande incompréhension que j'apprends que Vauvert subirait trois fermetures de classe à Libération, Jean Macé et à Abauzit écrit le maire. Lors de notre rencontre du 5 mars 2021, nous avions pourtant échangé sur le dynamisme démographique continu de la population vauverdoise, des effectifs scolaires de Vauvert qui, à la rentrée 2021, seront également en augmentation, sur nos projets d'urbanisation avec 300 logements supplémentaires dans l'année à venir.(...) Les choix faits lors du Conseil Départemental de l'Education Nationale constituent une véritable agression à l'école."

Une pétition en ligne et une manifestation

Face à cette situation, une pétition en ligne est ouverte pour demander la révision de la carte scolaire. Un rassemblement est également prévu devant l'école Jean Macé ce mardi 23 mars à 8h15.