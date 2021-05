"Osez Joséphine" : une pétition en ligne pour envoyer Joséphine Baker au Panthéon

Et si Joséphine Baker était la sixième femme "panthéonisée" ? C'est le projet tout à fait sérieux porté par une pétition intitulée "Osez Joséphine" le 8 mai dernier. Un écrivain défend cette idée et met en avant le parcours exceptionnel de cette artiste de music-hall qui a vécu en Dordogne.

"Osez Joséphine" : c'est le nom de la pétition en ligne qui demande la Panthéonisation de Joséphine Baker (1906-1975). A l'origine de cette pétition, Laurent Kupfermanun un essayiste qui interpelle le président de la République. Il met en avant le parcours exceptionnel de l'artiste.

Une femme remarquable

Joséphine Baker est remarquable à plus d'un titre. Remarquable pour son talent d'artiste de music-hall dans les années 1920. La ceinture de bananes fait partie du folklore mais sa présence et sa voix de velours font le reste. Vincent Scotto lui offrira un écrin en 1931 avec la chanson "J'ai deux amours". Remarquable aussi pour son engagement aux cotés de la Résistance dès 1939. Elle est agent du contre-espionnage et fournit à Londres des éléments décisifs sur les positions allemandes cachées dans ses partitions.

Remarquable également pour son combat contre la ségrégation raciale, elle l'enfant d'origine afro-américaine, amérindienne et espagnole mariée à 13 ans dans le Missouri. Elle sera aux côtés de Martin Luther King lorsqu'il lance "I have a dream". Exemplaire enfin quand, dans l'incapacité d'avoir des enfants, elle choisit d'adopter sa tribu arc-en-ciel : 12 enfants venus de tous les coins du globe qui grandiront au château des Milandes en Périgord.

Les enfants se disent contre

Les enfants se disent tous très touchés par ce projet, heureux si une plaque à l'effigie de cette maman d'exception était apposée au Panthéon. Mais tous aussi, souhaitent que son corps reste à Monaco, là où la princesse Grace l'accueillit lorsque la plupart l'avaient oubliée.

Nicoletta a signé la pétition

