Une pétition en ligne pour la sécurité des cyclistes et des piétons à Boulogne Billancourt

Le groupe Facebook Mobi Boulbi a lancé une pétition en ligne pour demander davantage de sécurité pour les piétons et les cyclistes à Boulogne Billancourt.

Les accidents entre vélos et camions sont souvent dus aux angles morts

Le groupe Facebook Mobi Boulbi a lancé une pétition en ligne. Le but est de faire réagir la mairie de Boulogne Billancourt après les décès récents de deux jeunes cyclistes.

Emma, une jeune femme de 24 ans, a été fauchée par un camion en juillet alors qu'elle se rendait à son travail. Adam, un adolescent de 16 ans, a perdu la vie en prenant un Velib' alors qu'un camion de nettoyage de la ville effectuait une marche arrière.

Une sécurisation nécessaire

Pour Frédéric Kroff, référent à Boulogne de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB), et créateur du groupe Mobi Boulbi qui a lancé la pétition, "il faut un plan d'action spécifique avec la sécurisation des carrefours et des passages piétons pour éviter que les camions percutent des cyclistes et des piétons qu'ils ne voient pas car ils sont dans l'angle mort."

Les zones les plus accidentogènes, selon Frédéric Kroff, sont la RD910, la RD907, et le quartier Marcel Sembat. "Il faut les sécuriser" insiste-t-il, en précisant que "les abords des écoles et le centre ville doivent aussi l'être."

Moins de camions

Une autre solution pour le membre de l'association MDB serait aussi d'installer "un _système angle mort_, notamment sur les camions de la ville qui en sont dépourvus. Mais il faudrait aussi une restriction de la circulation des camions car il y en a partout dans Boulogne et c'est un vrai danger pour les piétons et les cyclistes. Et malheureusement, il y a des morts."

Le fondateur de Mobi Boulbi est allé plusieurs fois à la mairie de Boulogne Billancourt avec d'autres membres de l'association MDB pour exprimer leurs revendications. Ils n'ont eu, jusque là, que des fins de non recevoir.

La mairie de Boulogne Billancourt a été contactée à ce sujet. Elle n'a pas souhaité répondre à notre demande.