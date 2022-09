Une pétition en ligne pour sauver le timbre rouge, supprimé l'an prochain

La Fédération Sud PTT de la Poste a lancé une pétition en ligne sur la plateforme change.org, mercredi soir, avec pour mot d'ordre "On se bouge pour le timbre rouge". L'organisation, qui va solliciter la signature d'autres syndicats, demande à la direction de l'entreprise de revenir sur la "refonte profonde de la gamme des envois de courrier" l'an prochain, dont la suppression de l'emblématique timbre rouge des lettres urgentes. Entre 20 000 et 40 000 postes de facteurs sont menacés, selon le syndicat. Aucune suppression d'emploi liée à cette réforme n'aura lieu, assure de son côté La Poste.

Au 1er janvier 2023, l'ensemble des services postaux de base va en effet être revu. Dans ce cadre, le timbre rouge cédera la place à une nouvelle formule hybride, baptisée "e-Lettre rouge", dématérialisée, pour l'expédition des envois vraiment urgents. Avec cette décision, la Poste compte faire des économies. Elle la justifie aussi par une volonté de suivre l'évolution des usages, bouleversés par l'essor des messageries électroniques et des paiements en ligne. Si les volumes de timbres rouges ont été divisés par 14 depuis 2008, il représente encore 300 millions d’envoi chaque année.

"Conséquences sur la présence postale au quotidien"

"La direction de La Poste projette une refonte profonde de la gamme des envois de courrier. Il s'agit de supprimer le courrier prioritaire en J+1, 'le fameux Timbre Rouge' et de faire passer le reste de la gamme, lettre verte, recommandée, etc... En distribution à J+3", s'inquiète la Fédération Sud PTT dans cette pétition. Selon elle, "cette mesure, si elle était appliquée, porterait un coup fatal au service public postal tel que nous le connaissons, avec des conséquences sur la présence postale au quotidien, sur le lien social avec la population, sur la qualité du service public postal, sur l'emploi à l'échelle nationale".

Pour le syndicat, "cette décision ne peut à notre sens relever de la seule responsabilité de La Poste et doit en tout état de cause être largement débattue par toutes les parties prenantes, élu-e-s, citoyen-ne-s, organisations syndicales, associations". De ce fait, il "demande le gel de ce projet où est programmé le ralentissement général de tout l'appareil industriel et professionnel de La Poste".