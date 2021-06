Une pétition en ligne pour une minute de silence en hommage à Philousports lors de France-Portugal

"Une minute pour Philou" c'est le nom de cette pétition lancée sur le site change.org ce dimanche soir et repérée par nos confrères du Parisien / Aujourd'hui en France. "Philou était un inconditionnel amoureux de sport et de l Équipe de France de football. Il mérite _au nom de l'espoir qu'il a donné à toutes les personnes qui, comme lui, luttent contre la maladie_, une minute de silence lors du match France - Portugal" écrit le créateur de cette pétition. Le match France-Portugal aura lieu à Budapest, en Hongrie, à 21h, ce mercredi 23 juin. C'est à l'UEFA que reviendra la décision finale d'organiser ou non une minute de silence pendant la rencontre.

L'annonce du décès de Philippe Vignolo à 49 ans ce samedi a aussitôt déclenché une vague d'hommages venus principalement du monde du sport.

Atteint de myopathie et se déplaçant en fauteuil roulant, Philousports, supporter de l'OM, s'était fait un nom sur les réseaux sociaux en suivant l'actualité sportive qu'il commentait avec des tweets humoristiques. Son compte Twitter était suivi par plus de 260.000 abonnés.