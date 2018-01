Une pétition est lancée à Liverdun, en ce début d'année, contre la fermeture du bureau de Poste le samedi matin. Fermeture effective depuis samedi 6 janvier. Cela représente trois heures d'ouverture hebdomadaire en moins. Une décision unilatérale que n'accepte pas la municipalité de Liverdun. Après avoir adopté une motion unanime en Conseil municipal le 20 décembre, elle appelle les habitants à signer une pétition en mairie ou sur internet.

"J'espère que la voix des habitants est encore entendue à La Poste. Liverdun est une ville où beaucoup de personnes travaillent à l'extérieur et ne peuvent se rendre au bureau de Poste, pour beaucoup, que le samedi matin", se désole le maire Jean-Pierre Huet.

J'ai même reçu un mail d'un chef d'entreprise de Liverdun qui menace de quitter la commune si le bureau n'ouvre pas davantage. On sent que c'est une lente érosion du service public apporté aux habitants. C'est une ville de plus de 6 000 habitants, je le rappelle quand même !"

Jean-Pierre Huet, le maire de Liverdun © Radio France - Isabelle Baudriller

La Poste justifie ce choix par une moindre fréquentation du bureau liverdunois : - 13% de baisse d'activité entre 2015 et 2017, soit 67 clients par jour en moyenne à la fin de l'an dernier. Elle rappelle que les bureaux de Pompey et Frouard, situés respectivement à 5,5 kms et 6 kms de Liverdun, sont ouverts les samedis matin.

Plus globalement, la direction de La Poste met en avant des changements de mode de consommation. Elle prévoit "moins 50% de volumes de courrier entre 2008 et 2020 (dématérialisation feuilles de soin, impôts, factures, mails, SMS, applications sur smartphone…)". Elle souligne aussi qu'"une opération financière sur deux peut être réalisée sur Internet" et ajoute : "On ne se rend plus forcément dans le bureau de poste de sa commune (livraison dans un point relais pratique, retrait d’argent dans le bureau le plus proche de son lieu de travail ou sur son trajet…)".