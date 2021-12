Une pétition lancée contre la déprogrammation des accouchements à la maternité de Sarlat

Une pétition est lancée contre la déprogrammation des accouchements à la maternité de Sarlat. Il n'y a momentanément plus assez de sages femmes à cause d'arrêts maladie, les femmes sont ivitées à aller à Périgueux ou Bergerac pour accoucher. Le comité de défense de l'hôpital demande d'embaucher immédiatement du personnel en plus et lance une pétition sur change.org, qui compte près de 200 signatures ce lundi matin.

