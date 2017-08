Une pétition lancée pour demander la libération du journaliste nantais détenu en Turquie

Loup Bureau, journaliste de 27 ans est emprisonné à Sirnak, en Turquie, depuis le 1er août. Il est soupçonné d’activités terroristes à cause d’un reportage tourné auprès de Kurdes en Syrie. Son comité de soutien demande sa libération immédiate et a lancé une pétition en ligne dimanche 6 août.

"Libérez Loup Bureau". Le message lancé par la famille et les proches du jeune homme de 27 ans originaire de Loire-Atlantique est clair : Loup Bureau n’a rien d’un terroriste, il est détenu en Turquie uniquement car il est journaliste. Ils viennent donc de lancer une pétition en ligne pour demander sa libération immédiate.

Le jeune homme âgé de 27 ans, toujours scolarisé dans une école de journalisme en Belgique, a déjà réalisé des reportages pour TV5 Monde, Arte ou Slate. En 2013, il fait un reportage sur les Kurdes en Syrie. Le mois dernier, il part à nouveau tourner des images et il est arrêté le 26 juillet à la frontière de l’Irak et la Turquie. Les autorités découvrent alors une image datant de 2013 où Loup Bureau pose avec des combattants kurdes. La police turque le suspecte alors de participer à des activités terroristes et le place en détention le 1er août.

Son père, joint par France Bleu Loire Océan, la semaine dernière racontait sa détresse et son inquiétude. Aujourd’hui, il continue à se mobiliser, et les nouvelles ne sont pas très encourageantes.

Le vice-consul estime qu'on part sur cinq à sept mois d’instruction et cela avant même un procès"- Loïc Bureau

Si Loïc Bureau confirmait la semaine dernière que son fils était plutôt bien traité – il dispose d’une cellule individuelle avec un gardien anglophone – il semble que les conditions soient très fermes. Pour l’instant, l’administration turque refuse toute visite à Loup Bureau , et il ne peut recevoir qu'un coup de téléphone tous les quinze jours. Son père raconte qu’il n’a pu lui parler qu’une seule fois depuis son arrestation.

"Mon fils ne sait pas si on se mobilise en France pour lui ou pas "

Loup ne sait donc pas que ses amis, ses proches, ses relations en Belgique (où il étudie) s’organisent pour demander sa libération. La pétition lancée dimanche 6 août a recueilli plus de 2600 signatures en moins de 24h.

De son côté, Loïc Bureau, le père du journaliste raconte que sa vie est "un peu étrange" en ce moment. Son bureau s’est transformé en "salle de presse" où il reçoit les journalistes et les appelle. Mais c’est une mission que Loïc Bureau accepte sans hésiter "mon travail de père c’est de tout faire pour que mon fils sorte de prison. Si je ne le fais pas, qui va le faire ?". Et de s’inquiéter de l’absence de réaction politique en France pour l’instant.