Une pétition lancée pour la création d’une cellule d’enquête contre la maltraitance animale dans le Vaucluse

D'après Sentinelles-Éthique Animale le département serait le théâtre de nombreux signalements d’actes de maltraitance et même de cruauté comme des "tortures et sévices sexuels sur des chats, des chiens confinés dans leurs excréments sur des balcons ou dans des cours remplies de matériaux dangereux ou encore des chevaux qui dépérissent dans des enclos."

L'association évoque également des pigeons ou tourterelles abattues en plein jour en centre-ville ou dans des quartiers résidentiels par des individus armés de fusil.

Sentinelles-Éthique Animale mène ses propres enquêtes

Les signalements effectués auprès des brigades de Gendarmerie du Vaucluse ne sont pas suivi d'investigations dans beaucoup de cas souligne le président de l'association qui pensent que "les services vétérinaires de la Préfecture nous trouvent enquiquinant avec nos histoires de maltraitance sur animaux".

Mathieu Rivoal et les bénévoles de l'association ont voulu frapper fort disent-ils avec une pétition qui évoque dans son titre le calvaire d'un chat "tabassé à mort et sodomisé avec une barre de fer l'an dernier dans une ville du département. L'association mène ses propres enquêtes après tout signalement même si elle n'ont aucune valeur juridique et c'est quand les faits sont avérés et qu'il ne s'agit pas de dénonciations calomnieuses ou fantaisistes que police ou gendarmerie sont contactés par nous."

L'association regrette que les signalements ne soient pas assez pris au sérieux

"Seulement, explique Mathieu Rivoal, on a à faire souvent à des gendarmeries locales qui ne prennent pas au sérieux les signalements, nous disent que ce n'est pas leur compétence, que ça va être de la compétence de la police municipale qui à son tour nous renvoie vers la gendarmerie et ça c'est assez courant. Nous on pense que l'état doit jouer son rôle. On n'est pas dans une démarche où on va nous-mêmes faire justice et on compte sur l'état.

La maltraitance animale c'est le prémice à la maltraitance humaine. Aux Etats-Unis c'est pris très au sérieux comme un moyen de prévention, une alerte sur un passage à l'acte sur des humains. Nous demandons au Préfet de Vaucluse de créer une unité spécialisée pour enquêter sur les affaires de maltraitance sur animaux ! Les enquêtes doivent être réalisées et la loi appliquée."

Que dit la loi justement ? Et bien que toute personne qui exerce, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou qui commet un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé, ou tenu en captivité, encourt jusqu'à deux ans de prison et 30 000 € d'amende.

La pétition pour la création d’une cellule d’enquête contre la maltraitance animale dans le Vaucluse est sur le site Change.org.

Pigeon tué avec une carabine à plomb dans un centre-ville du département - Sentinelles-Éthique Animale