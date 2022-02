Une pétition lancée pour sécuriser les berges de l'Orne à Caen

Une famille endeuillée lance une pétition pour sécuriser les quais de l'Orne à Caen. Près de 500 signatures ont déjà été recueillies pour réclamer l'installation de rambardes de sécurité et des caméras de surveillance supplémentaires.

La famille d'Olivier Louise a pris le temps de faire son deuil avant de lancer une pétition le 31 janvier dernier pour réclamer la sécurisation des rives de l'Orne. Le 16 juillet 2021, le jeune homme de 23 ans a été retrouvé mort près du pont Bir Hakeim de Caen, à proximité de la Prairie. Pour les enquêteurs il serait tombé à l'eau.

Des rambardes de sécurité et des caméras de surveillance

Emilie Louise, la sœur de la victime estime qu'aujourd'hui rien n'empêche une chute dans l'eau. © Radio France - Elodie Touchais

C'est pour éviter un autre drame qu'Emilie Louise, la sœur de la victime dit aujourd'hui se mobiliser. Comme cela a été fait autour du bassin St Pierre de Caen après plusieurs noyades, il faut installer des rambardes de sécurité "tout le long des quais de l'Orne ou au minimum des caméras pour pouvoir un contrôle sur ce qui s'y passe".

Il n'y a rien

La jeune femme s'inquiète de l'absence de garde-corps sur les berges où "des sièges et tables ont été installée et où les jeunes s'installent très souvent l'été". Mais pour éviter un accident, "il n'y a rien : juste un mini-rebord" que la jeune caennaise trouve même dangereux : "il suffit que votre pied se prenne dedans et vous tombez dans l'eau". D'ailleurs, les familles avec les enfants évitent de se promener ici assure Emilie Louise.

Plusieurs tables et chaises sont installés le long des berges très fréquenté par les jeunes en été © Radio France - Elodie Touchais

Contactée par France Bleu Normandie, la mairie de Caen assure qu'une réflexion peut être envisagée mais que l'installation de rambardes de sécurité le long des quais n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour.