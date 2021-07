Une pétition lancée pour soutenir l'imam de Saint-Chamond, suspendu après des propos discriminatoires

Les soutiens de l'imam de la Grande Mosquée de Saint-Chamond ont lancé une pétition sur internet. Après avoir tenu des propos discriminatoires envers les femmes lors de son prêche de l'Aïd-El-Kebir, Mmadi Ahamada a été suspendu de ses fonctions à l'issue d'une réunion en préfecture de la Loire jeudi soir.

Mise en ligne vendredi soir, la pétition a déjà recueilli plus de 2 000 signatures ce samedi matin. "Un passage du discours de l’Imam de la Grande Mosquée de Saint-Chamond, a été repris par la conseillère municipale RN de la ville de Saint-Chamond afin de le diffuser largement sur les réseaux sociaux", écrivent le ou les auteurs de cette pétition. "Comme à l’accoutumée s’agissant de cette dernière, un passage de 22 secondes d’un prêche de 25 minutes, totalement sorti de son contexte a largement été relayé par l’ensemble des sympathisants de ce parti."

Ils demandent une révision de cette décision du ministère de l'Intérieur

Après avoir rappelé les propos jugés discriminatoires, le ou les auteurs de la pétition s'interrogent. "Quelle confession parmi les trois religions monothéistes ne condamne pas le manque de pudeur ou la place bien définie au sein des couples des deux genres ? C’est ainsi le risque de voir fermer allègrement mosquées certes mais synagogues et églises également." Avant de critiquer ouvertement cette décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Une nouvelle fois, et cet indice ne trompe jamais, le gouvernement semble céder aux sirènes du racisme, de l’islamophobie rampante et qui est impulsée allègrement par les acteurs extrémistes et fascistes des réseaux sociaux. Il n’y a qu’à voir l’euphorie sur ces mêmes réseaux et notamment les instigateurs de cette honteuse campagne qui, in fine, tirent toutes les gloires de ce non-évènement."

Avec cette pétition, les soutiens de l'imam espèrent obtenir une révision de sa suspension, décision considérée comme "injuste, peu éclairée, précipitée", peut-on lire sur le site change.org.