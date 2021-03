Une pétition lancée pour soutenir un jeune géorgien des Ardennes menacé d'expulsion

Vitali est en France depuis trois ans. Ce jeune de 19 ans, originaire de la Géorgie et qui prépare un CAP de cuisine, s'est vu refuser sa demande d'asile le 18 mars dernier. Des associations se sont associées pour créer une pétition en ligne pour demander au préfet des Ardennes de revenir sur l'ordre d'expulsion qu'il a formulé à l'encontre de Vitali.

Dans la pétition, le collectif "Jean Moulin Pour Vitali" explique que le jeune géorgien étudie au lycée Jean Moulin de Revin et qu'il espère obtenir un CAP cuisine. Il vit dans un hébergement d'urgence à Charleville-Mézières, "où il côtoie la détresse et la précarité", dénonce le collectif.

Son envie de réussir est évidente

La pétition cite les professeurs de cuisine de Vitali, qui louent son travail exemplaire : "Malgré l'apprentissage de la langue française et les efforts en plus qui lui sont demandés, Vitali arrive à fournir un travail sérieux et attentionné. (...) Son envie de réussir est évidente ; il ne peut être qu'encouragé afin de continuer".

Des associations se sont jointes à la pétition comme Amnesty, la Ligue des Droits de l'Homme ou encore le réseau Éducation sans frontières. Le maire de Nouzonville, Florian Lecoultre, a également demandé au préfet sur Twitter de revenir sur sa décision.

A 17 heures ce lundi, plus de 300 personnes avaient signé la pétition.