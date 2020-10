Une pétition nationale pour défendre la liberté de faire l'école à la maison

Les professionnels de l'enseignement à distance sont très inquiets et se mobilisent pour sauver la liberté de faire l'école à la maison. Ils craignent d'être victimes du projet de loi sur les séparatismes rendant la présence à l'école obligatoire dès 3 ans. Ils ont lancé une pétition en ligne.

Un secteur d'activité dans l'inquiétude : celui des entreprises spécialisées dans l'enseignement à distance, anciennement appelés cours par correspondance. C'est la dernière intervention du président Macron, présentant le projet de loi sur les séparatismes qui les a plongé, eux, les élèves et leurs famille dans l'angoisse pour l'avenir. Le chef de l'Etat souhaite rendre la présence à l'école obligatoire dès 3 ans pour lutter contre les séparatismes. Les professionnels de l'enseignement à distance sont vent debout car l'instruction en famille (autorisée par la Loi Ferry de mars 1882) y est pointée du doigt et assimilée aux dérives de l'intégrisme religieux.

Une pétition en ligne recueille plus de 75.000 signatures

Les professionnels de "l'instruction en famille" se sentent discriminés ; ils rappellent que leurs structures sont contrôlées par l'Etat ; qu'ils défendent au quotidien les valeurs de la République et que leur seule priorité est l'intérêt supérieur de l'enfant. Aujourd'hui, ils se mobilisent via une pétition nationale qui a déjà recueilli plus de 75.000 signatures ! Ils demandent à être reçus par le chef de l'Etat dans l'espoir de parvenir à "sauver la liberté de faire l'école à la maison."

En Vaucluse comme ailleurs des familles voient rouge ! Reportage d'Isabelle Gaudin Copier

Cyril Métreau responsable de communication des Cours PI : "Chacun peut en faire un usage à un moment donné" Copier

Cyril Métreau responsable communication des Cours PI : "On n'impose pas de rythme à l'enfant" Copier

Les établissements privés d'enseignement à distance à l'initiative de cette pétition : les Cours PI, Hattemer Aacademy, Les Cours Legendre à Distance, les Cours Sainte-Anne, l'Ecole Ker Lann, les Cours Valin et les Cours Griffon. Tous soulignent que "la plupart des questions posées à l'instruction en famille peuvent aussi interroger l'institution scolaire." Ils réaffirment leur volonté de travailler "en étroite collaboration avec leur Ministère de tutelle, l'Education Nationale."