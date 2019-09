Une pétition pour avoir le haut débit promis, dans le village

Les habitants de Montaud (Hérault) petite village de la Métropole de Montpellier sont en colère. La fibre promise n'est toujours pas arrivée et il est très difficile avec le réseau filaire en cuivre d'utiliser les box , les ordinateurs et les téléphones. Une pétition vient d'être lancée.

Montaud, France

Montaud est situé a seulement 20 kilomètres de Montpellier pourtant, on croirait le village perdu au fin fond de la brousse. La couverture numérique est très mauvaise. Philippe Rousselet l'habitant du village qui a lancé la pétition " pour accéder au haut débit" en a ras le bol, lui qui a souvent besoin d'internet : "pour ouvrir un site il faut patienter 30 secondes à 1 minute, mon téléphone portable doit être relié à un amplificateur wifi et sans connexion internet il est inopérant et sur la télévision, il ne faut pas espérer visionner un film en VOD " s'agace P.Rousselet.

Le maire fait ce qu'il peut

La couverture est un peu meilleure depuis l'installation d'une antenne relais au dessus du village, le wifi se développe grâce a une aide européenne mais ce qui manque c'est la fibre. D’après le contrat signé entre Orange et la Métropole, la fibre devait arriver en 2018 mais Orange n'a pas tenu ses engagements et SFR a récupéré le marché. Désormais, le déploiement est annoncé pour 2021. " Les opérateurs mènent la danse et choisissent d'aller d'abord dans les zones les plus rémunératrices pour eux" déplore Joel Raymond le maire du village. Montaud et ses 1000 habitants ne pèsent pas lourd et doit patienter.

Le reportage de Sébastien Garnier Copier

Joel Raymond le maire de Montaud "La fibre était promise pour 2018 mais Orange a refilé le marché a SFR" Copier

La pétition " Pour accéder au haut débit à Montaud " a déjà recueillie prés d'une centaine de signatures . Disponible à la mairie et à la poste du village, on la trouve aussi sur change.fr