Une pétition pour demander la réouverture du commissariat à Port-de-Bouc

"Nous vous demandons l'ouverture du commissariat de Port-de-Bouc de plein exercice et la création d'un effectif de police nationale" . C'est le maire qui parle, le message est même en Une du magazine municipal distribué aux 17.000 habitants de cette commune des Bouches-du-Rhône. Pour Laurent Belsola, "on s'aperçoit que nous avons des points de deal, et que nous avons plus de police (...) Je ne suis pas un maire sécuritaire, mais un maire qui a besoin de sécurité", précise l'élu communiste.

"Nous avons la sécurité sociale, la Caf qui est partie et maintenant la police"- Laurent Belsola, maire de Port-de-Bouc Copier

"J'ai eu besoin de les appeler pour un problème et il a fallu que je fasse trois numéros pour trouver quelqu'un"- Vanessa, pharmacienne

Le commissariat de Port-de-Bouc existe toujours, en plein centre-ville, mais ses grilles restent fermées jour et nuit, alors qu'une plaque donne encore les horaires d'ouverture de l'époque : 8h/12h 14h/18h. En réalité, plus personne ne répond. Vanessa, la pharmacienne du quartier l'a constaté elle même : "J'ai eu besoin de les appeler pour un problème à la pharmacie et il a fallu que je fasse trois numéros pour trouver quelqu'un". Dominique, une habitante, veut aussi la réouverture totale du commissariat : "par mesure de sécurité, ça me semble logique".

Les statistiques du ministère de l'Intérieur sont implacables : en 40 ans, Port-de-Bouc a perdu un quart de ses habitants et ... la totalité de ses policiers. Ce 17 mars, la pétition avait déjà rassemblé plus de 200 signatures. Les élus seront sur le marché ce week-end pour continuer à la faire signer.