Une pétition pour demander le changement de couleur d'un sponsor sur le maillot du HAC

Le nouveau maillot ciel et marine du HAC en ligue 1 de football ne fait pas l'unanimité chez les supporters. L'un des sponsors du club, un site de poker et de paris sportifs en ligne, s'affiche en grosses lettres rouge sur le torse. Le sponsor en lui même ne dérange pas les supporters, mais c'est la couleur qui choque, trop voyant, et qui rappelle le rouge du FC Rouen ou de Caen. Un supporter a lancé une pétition pour demander que le nom du sponsor soit écrit en blanc, bleu ciel ou bleu foncé, mais pas rouge.

"Ca dénature les couleurs du HAC"

Ce supporter c'est Matthieu, 39 ans, fan du HAC depuis plus de 20 ans. Il est Rouennais d'origine, il vit depuis 13 ans en Meurthe-et-Moselle, mais il continue à supporter ardemment le HAC. Il n'aime pas ce nouveau maillot domicile.

"Le rouge sur le bleu marine ou le bleu ciel, c'est pas terrible. Rouge, ça claque trop, ça fait trop de couleurs, ça dénature les couleurs du HAC, ça dénature le maillot, c'est pas harmonieux. C'est à prendre en considération, c'est quand même les supporters qui achètent les maillots. L'année dernière, j'ai acheté les deux maillots d'un coup. Cette fois, je ne sais pas, en espérant qu'il y ait un changement. Ca a bien changé pour l'OM avec Uber Eats en 2019, les supporters n'étaient pas contents de la couleur du logo historique et en fin de compte, ils ont changé. Winamax a déjà mis un logo sponsor bleu pendant la saison 2022-2023 pour l'Estac. Donc c'est faisable aussi pour le HAC, pourquoi pas ?"

En effet, le nom de ce site de paris sportifs en ligne était écrit en bleu, et non pas en rouge, sur l'un des maillots du club de Troyes, la saison dernière. La pétition lancée mercredi a recueilli plusieurs centaines de signatures.