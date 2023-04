Une pétition pour demander une rénovation du cinéma le Comœdia à Sète

Une pétition pour réclamer des travaux au cinéma Comœdia situé dans le centre ville de Sète a été lancée cette semaine par quatre associations qui occupent régulièrement ce cinéma pour des avant-premières ou des conférences. Elles réclament que le propriétaire tienne ses promesses, il s'était engagé à rénover le Comoedia dans les trois ou quatre ans qui suivraient la reprise du cinéma, le délai est aujourd'hui dépassé.

Les conditions d'accueil ne sont plus acceptables pour Danielle Chardon de l'association Sète Amérique latine, une des associations à l'origine de cette pétition. "Ce qui nous dérange, c'est déjà l'état général du cinéma, qui n'est plus du tout adapté à une projection de qualité pour des films récents. C'est un cinéma qui n'a pas été entretenu ni rénové depuis plusieurs décennies. Lorsqu'on organise nos festivals ou nos soirées conférences, il est extrêmement difficile de faire parler les comédiens ou les réalisateurs parce qu'on a des micros qui fonctionnent pas, il faut bricoler, il nous arrive même d'apporter notre propre sono. Les sièges sont pour certains complètement défoncés, on est très mal assis, on a des problèmes de chauffage l'hiver et de climatisation l'été. On a une salle qui est en étage, qui est absolument impossible à atteindre pour des gens qui sont à mobilité réduite. C'est un cinéma qui est devenu impossible à nettoyer aussi, tellement il est ancien."

"Le public a droit à un certain respect quand même. Quand on voit des personnes qui ressortent des toilettes en disant que c'est impraticable ou que c'est fermé ou que ça marche plus. Quand on a des gens qui se déplacent parce que leur fauteuil est à moitié défoncé, c'est quand même pas très normal. "

Le directeur du cinéma, Raphaël Vion reconnaît que le cinéma Comœdia n'a pas été rénové depuis 25 ou 30 ans et qu'il mérite vraiment des travaux importants. "Mais nous avons repris le cinéma il y a quatre ans et la crise du Covid est arrivée juste après avec 18 mois durant lesquels nous n'avons quasiment pas pu exploiter le cinéma. Une période d'incertitudes durant laquelle il a été difficile de se projeter***.** Ensuite nous avons eu la guerre en Ukraine avec des matières premières qui ont considérablement augmenté, le budget pour rénover la salle n'est plus le même. Nous avons promis des travaux et nous allons les faire, je comprends l'impatience des associations, ce sont* des spectateurs fidèles, exigeants, passionnés à qui nous devons non seulement une programmation de qualité mais aussi un confort et un accueils dignes. Mais aujourd'hui il nous faire des études de marché pour savoir si on entame un énorme lifting ou si on refait l'ensemble du cinéma. Ce n'est pas le même budget ni la même durée des travaux. On espère débuter le chanter dans le 2e semestre 2024."

La pétition lancée par les associations est "à l'ancienne", ce n'est pas une pétition en ligne sur internet, ce sont les associations qui se chargent de la diffuser à leurs adhérents et à l'entrée du cinéma Comoedia lui-même.